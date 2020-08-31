ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Астрахани автомобиль на ходу провалился под асфальт (видео)

20:34
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Водителя в салоне не было

В Астрахани автомобиль угодил в образовавшуюся посреди дороги яму.

Очевидцы успели снять видео, где отчетливо видно, как автомобиль "Лада Ларгус" медленно сползает в образовавшийся провал и уходит в него практически наполовину.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Выставленный аварийный знак позволяет предположить, что водителя в тот момент в салоне автомобиля уже не было.

Как сообщает региональное издание "Астрахань 24", асфальт провалился из-за размыва грунта. На место вызваны специалисты Астрводоканала. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Движение на участке дороги ограничено.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Автомобиль провалился под асфальт
Автомобиль провалился под асфальт
Автомобиль провалился под асфальт
Автомобиль провалился под асфальт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.