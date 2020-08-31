В Астрахани автомобиль на ходу провалился под асфальт (видео)

Водителя в салоне не было

В Астрахани автомобиль угодил в образовавшуюся посреди дороги яму.

Очевидцы успели снять видео, где отчетливо видно, как автомобиль "Лада Ларгус" медленно сползает в образовавшийся провал и уходит в него практически наполовину.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Выставленный аварийный знак позволяет предположить, что водителя в тот момент в салоне автомобиля уже не было.

Как сообщает региональное издание "Астрахань 24", асфальт провалился из-за размыва грунта. На место вызваны специалисты Астрводоканала. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Движение на участке дороги ограничено.

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