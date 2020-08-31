ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские пограничники задержали рукодельницу с георгиевскими лентами

20:55
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Теперь полиция занята "опасным преступником"

Пограничники Украины задержали на границе с Россией женщину, в багаже которой находились георгиевские ленточки, ленты с российским триколором и значки "9 Мая".
Контрабандист пошел на таран пограничников на границе с Украиной

В погранслужбе рассказали, что 35-летняя задержанная занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Но по какой причине ей понадобилось везти на Украину ленты, флаги и значки, она не сообщила.

"Во время осмотра чемодана женщины пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки "9 Мая", ленты с триколором и заготовки к ним в количестве около 1 тысячи штук", - говорится в сообщении пограничников.

Задержанную и ее предметы передали представителям Национальной полиции. По данным оперативников, женщина может быть причастна к "пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские пограничники изъяли георгиевские ленточки
Украинские пограничники изъяли георгиевские ленточки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.