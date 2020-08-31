Украинские пограничники задержали рукодельницу с георгиевскими лентами

Теперь полиция занята "опасным преступником"

Пограничники Украины задержали на границе с Россией женщину, в багаже которой находились георгиевские ленточки, ленты с российским триколором и значки "9 Мая".

В погранслужбе рассказали, что 35-летняя задержанная занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Но по какой причине ей понадобилось везти на Украину ленты, флаги и значки, она не сообщила.

"Во время осмотра чемодана женщины пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки "9 Мая", ленты с триколором и заготовки к ним в количестве около 1 тысячи штук", - говорится в сообщении пограничников.

Задержанную и ее предметы передали представителям Национальной полиции. По данным оперативников, женщина может быть причастна к "пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины".

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