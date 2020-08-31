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В Кремле ответили пословицей на отказ Украины от русского языка в школах

22:39
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Киев действует по принципу "назло бабушке отморожу уши", заявил Дмитрий Песков

В Республике Крым родители имеют возможность выбрать для ребенка тот язык, на котором он хочет обучаться. Сегодня об этом сообщила министр образования республики Валентина Лаврик. Она подчеркнула, что в республике три государственных языка - русский, украинский и крымско-татарский, и на любом из них можно получать образование.

Тем временем на Украине с 1 сентября  все русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. Это решение было принято на основании закона "Об образовании", подписанного бывшим президентом Украины Петром Порошенко еще в сентябре 2017 года.

Многие русские граждане Украины и русскоязычные украинцы, отдавая голоса за Владимира Зеленского, надеялись, что он отменит дискриминационный закон. Ведь политик позиционировал себя в качестве сторонника компромиссов. Однако в июле Верховная Рада не стала рассматривать предложенный оппозицией законопроект об отсрочке перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения.

Ситуацию сегодня прокомментировали в Кремле, передает "ТВ Центр". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на Украине действуют по принципу "назло бабушке отморожу уши".  Между тем, треть жителей Украины считает русский родным языком, а около 60% граждан республики регулярно используют его в быту.

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