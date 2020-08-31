Театр Наций откроет сезон тремя премьерами

Уже 1 сентября артисты порадуют своих поклонников спектаклем "Лекарь поневоле"

Российский Театр Наций открывает новый сезон сразу тремя премьерными спектаклями. А всего зрители смогут посмотреть более десяти новых постановок. О творческих планах труппы рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов. Уже 1 сентября артисты порадуют своих поклонников спектаклем "Лекарь поневоле" по пьесе Жана-Батиста Мольера.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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