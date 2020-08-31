ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Театр Наций откроет сезон тремя премьерами

22:40
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Уже 1 сентября артисты порадуют своих поклонников спектаклем "Лекарь поневоле"

Российский Театр Наций открывает новый сезон сразу тремя премьерными спектаклями. А всего зрители смогут посмотреть более десяти новых постановок. О творческих планах труппы рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов. Уже 1 сентября артисты порадуют своих поклонников спектаклем "Лекарь поневоле" по пьесе Жана-Батиста Мольера.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Презентация нового сезона в Театре наций
Презентация нового сезона в Театре наций
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.