Трампа обвинили в разжигании насилия и раскола в США

В американских городах не стихают беспорядки

Федеральные силы США могут снова войти в Портленд. Об этом президент Трамп предупредил городские власти, которые не справляются с уличными погромами и беспорядками. Кандидат в президенты Джо Байден тут же обвинил главу государства в разжигании розни и ненависти в американском обществе. Пока политики обмениваются упрёками, на улицах продолжают гибнуть люди. В понедельник скончался полицейский. Новые жертвы и в Портленде.

Твит американского президента о том, что сила - единственный способ остановить насилие в городах, которыми управляют демократы, сторонники Трампа, очевидно, восприняли как прямой призыв к действию. Колонна более чем из полутысячи машин с предвыборной символикой республиканцев триумфально проехала по улицам Портленда. Наводить порядок в город прибыли активисты со всей страны.

Они вступили в противостояние со сторонниками движения Black Lives Matter. Уже есть первая жертва - белый мужчина, член одного из крайне правых американских общественных движений.

"Многие люди сейчас распространяют информацию через соцсети и делают поспешные выводы, которые не основаны на фактах. Прошлой ночью, действительно, погиб человек. Я призываю всех воздержаться от предположений и дать нам спокойно работать. Полиции необходимо собрать доказательства, чтобы привлечь к ответственности того, кто на самом деле совершил это ужасное преступление", - заявил Чак Ловелл, руководитель департамента полиции Портленда.

Призыв полиции понятен. Если раньше эксперты лишь сравнивали происходящее с гражданской войной, то теперь уже открыто говорят о противостоянии внутри американского общества. Тему активно раскручивают демократы. Это по их настоянию из Портленда были выведены федеральные силы, а теперь Джо Байден соболезнует родственникам погибшего.

"Приведшее к смерти насилие, которое мы увидели прошлой ночью в Портленде, неприемлемо. Недопустимо стрелять на улицах большого американского города. Я безоговорочно осуждаю такое насилие. И я призываю Дональда Трампа поступить так же", - сказал Байден.

Искать преступников - миссия полиция. Дональд Трамп же сосредоточен на глобальных причинах произошедшего. Почти везде, где происходят беспорядки, у власти стоят мэры-демократы, в отношении которых президент выражений не выбирает.

"В Портленде бардак, и так было много лет. Если это подобие мэра не наведёт порядок, то мы придем и сделаем это за него!" – написал в твитере Трамп.

Уже сформирован резерв федеральных сил, так что Нацгвардия может вернуться в Портленд в любую минуту, заявляют в Вашингтоне. Мэр города парирует: "Разберемся сами". При том, что протестующие практически ежедневно бьют стекла и поджигают правительственные здания.

"Президент Трамп, в течение четырех лет нам приходилось жить с вами и вашими расистскими нападками на чернокожих. Мы читали ваши твиты, в которых гражданам угрожали смертью, и мы слышали ваши нападки на иммигрантов. Мы слышали, как вы называете мексиканцев насильниками. Вы серьезно задаетесь вопросом, почему впервые за десятилетия Америка увидела такой уровень насилия? Это вы создали ненависть и раскол", - заявил мэр Портленда Тед Уилер.

Вопреки настоятельным просьбам губернатора штата Висконсин не приезжать, Трамп во вторник все же намерен посетить Кеношу - еще один охваченный беспорядками город. Поездка, наверняка, добавит Трампу политических очков. Его рейтинг, согласно опубликованным опросам, пусть медленно, но уверено растет.

Матвей Шестаков, Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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