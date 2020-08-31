В суде выступил свидетель, лично выводивший Ефремова с места водителя

По его словам, внутри автомобиля был лишь актер

Насыщенным оказался сегодняшний день в Пресненском суде Москвы, где продолжилось рассмотрение резонансного дела Михаила Ефремова. Впервые с начала процесса на заседании выступил сам обвиняемый. Артист заявил, что поспешил взять вину после ДТП под влиянием ожиданий общества. Заслушал суд и показания сразу четверых свидетелей - двух со стороны защиты и двух - обвинения. Одним из главных действующих лиц заседания вновь оказался адвокат Ефремова Эльман Пашаев, недавно уволенный и снова принятый на работу.

И вот оно - триумфальное появление Эльмана Пашаева, такое, что на дороге образовывается пробка. Сразу он оказывается в окружении журналистов, спрашивают о сегодняшнем процессе. Обычное традиционное интервью, без которого не обходится ни одно появление Эльмана Пашаева.

Уволенный, а потом вновь принятый на работу адвокат, не может избежать неудобного вопроса:

- Он искал лучших, сказал, что я в очередной раз убедился. - Это было спланировано? - Это его право, это же не мое право.

Впрочем, показательно уже то, что Пашаев не опоздал на заседание. А Александр Добровинский - представитель пострадавшей стороны, словно по волшебству оказался в зале, минуя толпы журналистов. Его машина с помощниками прибыла намного позже.

Суд сегодня допросил и самого Ефремова, а также свидетелей защиты и прокуратуры. Обвиняемый, конечно, уточнил, что у него лишь обрывочные воспоминания о том страшном вечере. Пашаев даже просил отправить актера на лечение в Институт имени Сербского, чтобы тому восстановили память. Но восстанавливать решили прямо в суде. Обвиняемый заявил в ходе допроса, что первоначально признал вину в ДТП под давлением СМИ и из-за похмелья.

- Когда на видео непосредственно, сразу после аварии, говорите: "Я виноват", то опять же, видимо, ваша супруга рассказала вам о том, что слово "не" вырезано? - Да. Знаете, есть глухие люди, они читают по губам. Так вот звукорежиссеры тоже так умеют. И там по губам говорится: "Я не виноват".

Вину свою Ефремов признал лишь в том, что в тот вечер был пьян. Актер заявил, что суд так и не смог доказать его вину.

- Если вас не убедили доказательства обвинения, а доказательства защиты, в частности, свидетель Кобец и Гаев, они вас убедили? - Да, меня больше всегда убеждают настоящие мужики.

Вот так настоящие мужики сегодня покидали Пресненский суд - бегом от журналистов. Эти самые – Кобец и убегающий от журналистов Гаев - в тот вечер прогуливались по Смоленской площади, немного выпили, поели шаурму. Внезапно услышали рев мотора, свист и удар. Андрей Гаев рассказал сегодня, что он видел, как с пассажирского места вышел актер. А вот водителя не заметил. Но предполагает, что за подушкой безопасности кто-то точно был. В ходе беседы оказалось, что Гаев привлекался к административной ответственности и даже есть уголовное прошлое. А вот еще один сегодняшний свидетель - некий бизнесмен из Казани - Теван Бадасян. Он сообщил суду, что в вечер аварии видел мужчину, который садился на заднее сиденье автомобиля Ефремова. Но и он не видел водителя, не видел и то, как машина трогалась. А когда вышел из зала заседаний, обвинил журналистов во всех грехах.

"Да я не хочу с вами разговаривать, потому что вы все делаете не так, как надо. Я скажу - вы сделаете так. Не как надо. Вы самые натуральные подлецы", - заявил свидетель защиты Теван Бадасян.

Кульминацией процесса сегодня стали свидетели от прокуратуры и потерпевших. И, кажется, тут даже обвиняемый немного занервничал. Это видео сняла Светлана Набокина - сотрудница бистро, которое находится прямо напротив места аварии. Именно его недавно и обнародовал Добровинский. А это молодой человек - Илья Бабиков вытаскивал Михаила Ефремова из машины. По его словам, шокированного актера доставали с водительского сидения.

- Мы побежали помочь пострадавшим, их там не было. В это момент друг проверил двери, там был один водитель, я подхватил его за руку, увел с проезжей части и посадил на клумбу. - В ком-то из присутствующих вы узнаете водителя того джипа? - Да, вот он – Михаил Ефремов.

Недовольный свидетельскими показаниями Ефремов, постоянно что-то комментировал, но разобрать что - присутствующим в суде так и не удалось из-за маски на его лице. Поведение актера в этот раз особенно нервировало судью Елену Абрамову. Она два раза выносила актеру замечание.

Елена Макарова, Егор Миронов, Дмитрий Филиппов, Валерий Белинский и Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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