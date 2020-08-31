В Роспотребнадзоре уточнили формат занятий в новом учебном году

Вирус внес свои коррективы в образовательный процесс

Эпидемиологическая обстановка в России позволяет начать новый учебный год в очном формате.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Учебные кабинеты будут использоваться с интервалами и подвергаться регулярной дезинфекции, пишет ТАСС.

Главный санитарный врач уточнила, что в случае малейшего недомогания и ученики, и учителя обязаны оставаться дома. Если ребенок заболел, нужно изолироваться и обратиться к специалисту, который поставит диагноз.

"Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой", - сообщила Попова в интервью программе "Вести".

При этом глава Роспотребнадзора не исключила, что в случае обострения ситуации с коронавирусом или с гриппом, школьники вернутся к дистанционному обучению.

Попова добавила, что иностранные студенты, которые уже находятся в России, смогут начать учебный год без ограничений. Те, кто еще не приехал, смогут это сделать, когда это будет разрешено в соответствии с договоренностями между странами.

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