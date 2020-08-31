ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Роспотребнадзоре уточнили формат занятий в новом учебном году

21:17
  • понедельник
  • 31 августа 2020

Вирус внес свои коррективы в образовательный процесс

Эпидемиологическая обстановка в России позволяет начать новый учебный год в очном формате.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Учебные кабинеты будут использоваться с интервалами и подвергаться регулярной дезинфекции, пишет ТАСС.

Главный санитарный врач уточнила, что в случае малейшего недомогания и ученики, и учителя обязаны оставаться дома. Если ребенок заболел, нужно изолироваться и обратиться к специалисту, который поставит диагноз.

"Когда ребенок находится в школе, ему тоже будут мерить температуру. Мы отказались от того, чтобы дети или преподаватели были в масках. Требуем это только от всех сотрудников пищеблока, столовой", - сообщила Попова в интервью программе "Вести".

При этом глава Роспотребнадзора не исключила, что в случае обострения ситуации с коронавирусом или с гриппом, школьники вернутся к дистанционному обучению.

Попова добавила, что иностранные студенты, которые уже находятся в России, смогут начать учебный год без ограничений. Те, кто еще не приехал, смогут это сделать, когда это будет разрешено в соответствии с договоренностями между странами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Санитарная обработка в школьном классе
Санитарная обработка в школьном классе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.