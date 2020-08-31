В Курской и Ярославской областях протестировали электронное голосование

Никаких сбоев не было, заявила глава ЦИК Элла Памфилова

Центризбирком провел первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования. В нем приняли участие избиратели Курской и Ярославской областей, которым было предложено выбрать лучшие достопримечательности и лучшее место отдыха в России.

В Курской области в испытании приняли участие 2233 человека. В ярославской - 1135 . В ЦИК рассчитывают, что использование дистанционной системы поможет значительно сократить расходы на подготовку к выборам. А необходимость в досрочном и надомном голосовании практически отпадет. Онлайн-технология будет применена на довыборах в Госдуму с 11 по 13 сентября. Чтобы принять участие в процедуре, жителям Курской и Ярославской областей нужно подать заявление через портал "Госуслуг" не позднее 8 сентября. В Центризбиркоме заявили, что первое тестирование прошло успешно, передает "ТВ Центр".

"Никаких сбоев сегодня не было. Но это в любом случае микропроекты пока. Мы очень аккуратно идем, осторожно. Очень хорошо надо построить информационную работу, чтобы объяснять людям на человеческом языке те технические аспекты, которые, если переводить их на русский язык, должны у людей вызывать доверие к этой процедуре, убежденность в том, что их голос не будет никоим образом искажен, что будет обеспечено тайное голосование", - заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

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