Прах "короля эпизодов" хотят перезахоронить в Москве

Родственники ведут судебные тяжбы

Тело умершего год назад актера Александра Числова хотят перезахоронить в Москве.

Сейчас могила артиста находится в городе Юхнов (Калужская область), где проживает его мать. Племянница покойного хочет перезахоронить его на столичном Николо-Архангельском кладбище. По сей день женщины судятся из-за наследства.

Сам Числов еще при жизни просил похоронить его на Николо-Архангельском кладбище, где лежат останки его тети.

"Племяннице Саши - Светлане - пока не хватает документов, чтобы перезахоронить его", - сообщил изданию StarHit близкий друг актера Денис Сердюков.

Он добавил, что буквально несколько дней назад Светлане удалось завладеть недвижимостью звездного дяди.

Александр Числов умер 29 августа 2019 года в отделении интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках в результате обострившейся пневмонии.

Числова называют "королем эпизодов". На его счету свыше 250 ролей в кино и сериалах. Он снялся в таких картинах, как "Облако-рай", "Легенда №17", "Вор".

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