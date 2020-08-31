Илон Маск обошел Марка Цукерберга в рейтинге богатейших людей мира

Состояние бизнесмена - более 111,3 миллиарда долларов

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на третье место рейтинга самых богатых людей планеты.

Ее состояние превысило 111,3 миллиарда долларов. Доходы Маска возросли после резкого подорожания акций Tesla. С начала года их стоимость выросла на 475%.

Ранее бронза принадлежала основателю компании Facebook Марку Цукербергу (110,5 миллиарда долларов), пишет агентство Bloomberg. Сейчас он расположился на четвертом месте.

Второе место занимает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (125 миллиардов долларов), а первое место удерживает основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (200 миллардов долларов).

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