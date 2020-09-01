Ученики младших классов начали получать бесплатное горячее питание

Что еще изменилось с 1 сентября?

Сегодня в России - День знаний. За парты сядут 17 миллионов школьников, почти 2 миллиона из них - первоклассники.

На Дальнем Востоке учащиеся уже приступили к занятиям. Ситуация с коронавирусом позволила возобновить очный формат обучения, но уроки будут проходить с соблюдением санитарных правил. Учеников разделят на несколько потоков, а за каждым классом закрепят свой кабинет.

Ношение масок носит рекомендательный характер. Их обязаны надевать только работники школьных столовых. Линейки состоятся в большинстве регионов, правда, в ограниченном формате - в основном для тех, кто пришел в учебное заведение в первый раз - и для выпускников. Торжественные мероприятия пройдут на открытом воздухе.

1 сентября для учеников начальных классов по указу Владимира Путина вводится бесплатное горячее питание, пишет kp.ru. Также классные руководители станут получать федеральную надбавку в размере 5 тысяч рублей, при этом региональные выплаты сохранятся. Всех школьников с борта МКС поздравили российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер:

"Поздравляем вас с днем знаний. На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаем много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землей из иллюминаторов. И вам мы хотим пожелать, чтобы у вас День знаний был каждый день".

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