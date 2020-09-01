Израильский самолет впервые в истории прибыл в ОАЭ

Это результат достигнутой договоренности

Самолёт израильской авиакомпании совершил первый в истории прямой перелёт в Объединённые Арабские Эмираты. Это стало возможным после подписания соглашения о нормализации отношений между двумя странами, передает "ТВ Центр".

В Абу-Даби прибыла официальная делегация, в её составе старший советник президента США Джаред Кушнер, помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, председатель Совета нацбезопасности Израиля и другие высокопоставленные лица.

Ожидается, что во время двухдневного визита стороны подпишут несколько документов, в том числе, по экономическому сотрудничеству. Авраамский договор между Израилем и Эмиратами был заключён в середине августа при посредничестве США. По условиям соглашения, Израиль отказался от планов установить суверенитет над Западным Берегом реки Иордан, а Эмираты признали еврейское государство.

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