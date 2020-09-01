Российские и турецкие военные провели первую тренировку в Идлибе

Учились отражать атаки террористов

В Сирии российские и турецкие военные провели первую совместную тренировку по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования провинции Идлиб. В зоне деэскалации военнослужащие двух стран следят за соблюдением режима прекращения огня.

Под палящим сирийским солнцем сейчас +46. Температура вполне обычная для турецких военнослужащих, но и нашим военным полицейским не привыкать. Для многих это уже не первая командировка, поэтому все внимание - исключительно выполнению боевых задач. Или, как сегодня, - тренировке совместных действий при патрулировании в зоне деэскалации Идлиб.

Сегодня все как на обычном патрулировании, только машины движутся намного медленнее, то и дело поступают различные вводные. Обстрел, подрыв машины, эвакуация раненых.

В идеале таких происшествий во время настоящего патрулирования в зоне деэскалации быть не должно. Наши и турецкие военнослужащие выполняют исключительно мирную миссию: демонстрируют свое присутствие и следят за режимом прекращения огня. Но, к сожалению, и три года спустя после создания зоны деэскалации непримиримые бандформирования, для которых Идлиб стал последним оплотом, то и дело совершают террористические вылазки. Причем действуют, как правило, исподтишка или прикрываются мирными жителями. Так, например, было во время совместного патрулирования 17 августа, когда возле турецкой бронемашины взорвался неустановленный боеприпас. И 25 августа, в тот день колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомета, а двое российских военных получили легкие контузии. Чтобы отработать действия в случае подобных происшествий и было принято решение провести совместную тренировку.

"Сегодня отрабатываются вопросы взаимодействия при движении в колонне, при организации связи между российской и турецкой стороной. Уверен к завершению всех результатов мы достигнем 100 процентов", - заявил представитель координационного центра Евгений Поляков.

В реальной боевой обстановке зачастую все решают секунды. Поэтому наши и турецкие военные обсуждают все нюансы: от жестов и световых сигналов бронемашин, до занятия обороны и отражения сил противника. В ближайшее время состоится очередное совместное патрулирование в зоне деэскалации Идлиб.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр", Сирия.

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