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Мощный тайфун оставил без света десятки тысяч японцев

08:35
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Четыре человека пострадали

К берегам Японии подошёл мощный тайфун "Мэйсак". Сейчас он бушует в районе острова Окинава, на который обрушились шквалистый ветер и ливневые дожди.

В результате разгула стихии обесточены более 30 тысяч домов, перестал работать терминал местного международного аэропорта, отменены сотни внутренних рейсов. Известно минимум о четырёх пострадавших. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 метров в секунду.

Метеорологи предупредили жителей о возможных паводках и оползнях, а также о формировании на море гигантских волн.  Власти призвали граждан не покидать свои дома, передает "ТВ Центр".
 

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