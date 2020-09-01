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Умер детский писатель Владислав Крапивин

08:17
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Он попал в больницу еще в июле

Писатель Владислав Крапивин скончался в Свердловской областной клинической больнице №1 в возрасте 81 года. 
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Невестка писателя Лариса Крапивина сообщила ТАСС, что 10 августа его повторно госпитализировали после лечения пневмонии. 12 августа он перенес операцию. 

Владислав Крапивин умер утром 1 сентября. "Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию - и все", - рассказала Лариса Крапивина. 

Ранее сообщалось, что 15 июля Крапивин попал в больницу с подозрением на COVID-19, однако тесты на вирус дали отрицательный результат. 7 августа его выписали, по словам невестки, в состоянии "намного хуже, чем он был три недели назад".  

Крапивин написал такие произведения, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". Он создал детский отряд "Каравелла", участники которого изучают морское дело.

В 2014 году Владислав Крапивин получил премию президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

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