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Попавший в Коммунарку Дмитрий Певцов опроверг слухи о своей коме

08:24
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Народный артист лично рассказал о своем состоянии

Недавно госпитализированный в Коммунарку Дмитрий Певцов рассказал поклонникам о своем самочувствии. После того, как стало известно о болезни артиста, в Сети появились слухи, что он впал в кому.
Дмитрия Певцова положили в Коммунарку с воспалением легких

О госпитализации Певцова сообщил директор "Ленкома" Марк Варшавер. В последствии актер рассказал, что изначально врачи подозревали у него пневмонию, экспресс-тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

"Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится", - написал Певцов в соцсети.

Актер добавил, что чувствует себя нормально, температура 36,6. Он заявил, что восхищен больницей в Коммунарке. "Условия потрясающие", - поделился впечатлениями артист.

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