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Москвичей предупредили о перепадах давления

08:27
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Теплая погода сохранится

День знаний – 1 сентября – в Москве будет теплым. Погода облачная, но без дождей, температура – выше 20 градусов, сообщили синоптики.
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 "Переменная облачность, без существенных осадков. В Москве плюс 20-22, по области плюс 18-23",- сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Выше нормы поднимется атмосферное давление. Оно будет расти в течение дня, достигнув к вечеру 751 миллиметра ртутного столба. Ветер – северный, северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывами до 10-12 метров в секунду, передает РИА Новости.

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