Вокалистку Little Big упрекнули в разводе лидера группы

Прусикин разводится, а виноватой сделали Таюрскую

Недавно солист группы Little Big Илья Прусикин и его жена Ирина Смелая объявили о расставании. Супруги рассказали, что шли к этому решению давно, таким образом они хотят избежать взаимных претензий и разойтись в хороших отношениях. Однако далеко не все сочли слова пары искренними.

Многие пользователи Сети тут же решили, что Смелая и Прусикин слукавили, и на самом деле причиной развода стала вокалистка Little Big Софья Таюрская. О своих догадках комментаторы поспешили сообщить девушке в соцсети.

"Только после долгих лет замужества ты поймешь и поставишь себя на ее место", "Сонь, как ты отреагировала на развод Ильи с Ирой? Была ли ты поводом для этого?", "Она только недавно говорила, что за семьи! И так хочет семью!" - появились комментарии в Instagram Таюрской.

Хотя нашлись и те, кто за нее заступился.

"Люди, опомнитесь! Вам нравится творчество или нравится заглядывать под чужое одеяло?", "Причем тут Соня, зачем вы ее обвиняете? Она тут не виновата", - считают защитники девушки.

Сама певица призналась, что удаляет самые негативные комментарии, чтобы не огорчать ими своих родных и близких. "Люди ведут себя как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями как минимум потому, что это читает моя семья, моя бабушка! Если вы хотите меня пооскорблять - пишите мне в директ!" - заявила девушка.

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