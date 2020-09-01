Кто ведет борьбу против русского языка на Украине

На вопросы ответил Дмитрий Бабич

Кому выгодно, чтобы русский язык стал на Украине иностранным? Почему падает рейтинг русскоговорящего президента Зеленского? И кто сегодня продвигает антироссийскую идеологию в Киеве? Об этом пошла речь в программе "События. 25-й час".

Гость студии - редактор-лингвист портала ИноСМИ в составе международного информагентства "Россия Сегодня" Дмитрий Бабич.

"Я думаю, что украинцы все равно будут знать русский язык. По крайней мере, разговорный", - отметил он.

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