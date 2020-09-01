Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 25,4 миллиона

Излечились почти 17 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 25,4 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса. За последние сутки количество инфицированных возросло на 262 тысячи 58 человек.

По состоянию на 8 часов утра по московскому времени число зараженных - 25 484 767. Жертвами коронавируса в мире с начала пандемии стали 850 535 человек. Вылечились от COVID-19 16,8 миллиона пациентов.

На первом месте по числу выявленных случаев коронавируса все так же Соединенные Штаты –COVID-19 обнаружен у 6 030 587 американцев. Бразилия на втором месте по числу инфицированных - 3 908 272, в Индии заболевших 3 691 000.

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