Российские истребители Су-57 спрячут под плащами-невидимками

Они также защитят машины от непогоды

В 2021 году начнутся поставки чехлов из полимеров для истребителей Су-57. Они укроют российские самолеты в местах базирования на земле и во время полета, сделав их невидимыми для авиационных оптико-электронных систем и радаров противника.

До 2028 года каждый Су-57 получит более десятка чехлов - на колеса, крылья, кабину и так далее. Такая "одежда" не только сделает истребители пятого поколения незаметными, но и позволит дольше сохранить покрытие машин и электронику.

"Где базируются самолеты, сколько их там, куда и откуда они перебросили силы - всего этого противник знать не будет. Сейчас-то практически ничего нельзя скрыть, разве что под землей, - рассказал "Известиям" экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. - Важно также уберечь современную технику от непогоды. Сегодня самолеты иногда зачехляют целиком, но это мало защищает от дождя или снега".

Заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов считает, что плащи-невидимки расширят возможности российских ВКС, ведь истребители смогут базироваться даже под открытым небом. Их можно будет перебрасывать на временные аэродромы, где нет ангаров и навесов.

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