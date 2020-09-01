ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские истребители Су-57 спрячут под плащами-невидимками

08:51
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Они также защитят машины от непогоды

В 2021 году начнутся поставки чехлов из полимеров для истребителей Су-57. Они укроют российские самолеты в местах базирования на земле и во время полета, сделав их невидимыми для авиационных оптико-электронных систем и радаров противника. 
Летчиков новейших Су-57 защитят от света ядерного взрыва

До 2028 года каждый Су-57 получит более десятка чехлов - на колеса, крылья, кабину и так далее. Такая "одежда" не только сделает истребители пятого поколения незаметными, но и позволит дольше сохранить покрытие машин и электронику. 

"Где базируются самолеты, сколько их там, куда и откуда они перебросили силы - всего этого противник знать не будет. Сейчас-то практически ничего нельзя скрыть, разве что под землей, - рассказал "Известиям" экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. - Важно также уберечь современную технику от непогоды. Сегодня самолеты иногда зачехляют целиком, но это мало защищает от дождя или снега".  

Заслуженный летчик-испытатель полковник Игорь Маликов считает, что плащи-невидимки расширят возможности российских ВКС, ведь истребители смогут базироваться даже под открытым небом. Их можно будет перебрасывать на временные аэродромы, где нет ангаров и навесов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель Су-57
Истребитель Су-57
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.