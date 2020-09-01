Выступивших в защиту Ефремова свидетелей хотят наказать

Против свидетелей защиты могут возбудить уголовное дело

Защитники потерпевшей стороны в деле о смертельной аварии в центре Москвы с участием Михаила Ефремова намерены добиваться наказания для двух свидетелей, выступивших за невиновность актера.

Адвокат семьи погибшего курьера Анна Бутырина отметила, что показания Александра Кобца и Андрея Гаева расходятся.

20 августа Кобец заявил, что о Ефремове ему рассказал друг, но затем внезапно поменял показания. По его словам, за рулем сидел некий молодой человек, а актер находился на пассажирском сидении. При этом Кобец признался, что один глаз у него видит плохо, а второй не видит совсем.

Второй свидетель Андрей Гаев заверил, что видел, как Ефремов покидает автомобиль со стороны пассажирского сидения. По его словам, артист выглядел как "лохматый мужчина, который только что напился, а его разбудили".

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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