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СМИ сообщили о возможной казни сестры Ким Чен Ына

09:24
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Ким Ё Чжон внезапно пропала

Месяц назад Ким Чен Ын передал своей сестре Ким Ё Чжон часть политических полномочий – и она исчезла. В одночасье девушка перестала появляться на публике, Пхеньян не дал этому объяснения. СМИ по всему миру тут же стали обсуждать варианты исчезновения Ким Ё Чжон, а журналисты из британского издания The Sun и вовсе предположили, что северокорейский лидер велел казнить сестру, поскольку усмотрел в ней угрозу собственной власти. Хотя сообщения о казни людей из окружения Ким Чен Ына появляются в прессе достаточно часто, они, как правило, не подтверждаются.
Ким Чен Ын отказался от части полномочий в пользу сестры

Отмечается, что после решения северокорейского лидера разделить полномочия с сестрой Ким Ё Чжон автоматически стала вторым лицом в стране. На нее легли обязанности по установлению политических взаимоотношений между Северной Кореей и США, передает РЕН ТВ.

Сестре северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон около 30 лет, точный ее возраст и дата рождения держатся в секрете. Девушка с детства интересуется политикой, а в 2015 году она заняла пост первого заместителя директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Ким Ё Чжон относят к одним из ближайших соратников Ким Чен Ына, также на плечи девушки возложена обязанность по созданию политического имиджа брата. Она часто сопровождает Ким Чен Ына в дипломатических поездках. Однако ходят слухи, что девушка берет на себя и более серьезные обязанности, например, управляет страной, когда брат плохо себя чувствует. Многие эксперты уверены, что Ким Ё Чжон готовится занять место брата в случае, если с ним что-то случится.

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