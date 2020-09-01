Раскрыт пол второго ребенка Подольской и Преснякова

Певица уже не скрывает свой животик

В окружении музыкантов Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего рассказали, что супруги ждут девочку.

В августе Подольская подтвердила слухи о беременности. В мире должно быть еще больше Пресняковых, пошутила она. Звезда перестала скрывать свой животик, однако пол малыша она не раскрывает.

"У Наташи девочка будет - почему-то никто в этом не сомневается, хотя она не афиширует. Но шепчутся вокруг о девочке - она так ведь хотела малышку! И Вова хотел!" - рассказал kp.ru осведомленный источник.

Сейчас супруги с сыном отдыхают в Ялте. По слухам, за номер в их отеле просят до 100 тысяч рублей в сутки.

Наталья Подольская призналась, что за время беременности стала трусихой. Например, она испугалась кататься вместе с мужем и сыном на гидроцикле.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская живут вместе с 2005 года. В 2010 году они поженились. Через пять лет у них родился сын Артемий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"