Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1262 пациента

Отсутствие инфекции подтверждено специальными исследованиями

Число пациентов, выписанных из столичных больниц после лечения от болезней, связанных с COVID-19, продолжает расти. За минувшие сутки московские врачи вылечили от коронавируса более 1200 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1262 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 215383", - сообщила вице-мэр.

Перед выпиской пациента врачи проводят специальные исследования, которые подтверждают отсутствие заболевания. Жители столицы, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшим предлагается стать донорами плазмы либо социальными волонтерами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"