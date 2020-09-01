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Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1262 пациента

09:28
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Отсутствие инфекции подтверждено специальными исследованиями

Число пациентов, выписанных из столичных больниц после лечения от болезней, связанных с COVID-19, продолжает расти. За минувшие сутки московские врачи вылечили от коронавируса более 1200 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1262 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 215383", - сообщила вице-мэр.

Перед выпиской пациента врачи проводят специальные исследования, которые подтверждают отсутствие заболевания. Жители столицы, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшим предлагается стать донорами плазмы либо социальными волонтерами.

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