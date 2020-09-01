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Диетолог рассказала о вреде и пользе чая

09:58
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Сорт напитка следует выбирать, исходя из самочувствия

Диетолог Аида Киримова предупредила, что чай в зависимости от сорта может оказаться полезным для здоровья или стать причиной неполадок в работе организма. Делить чай только на зеленый и черный неправильно, поскольку в мире существует множество различных сортов этого напитка, полагает специалист.

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Самым безопасным Киримова назвала китайский улун. Этот сорт чая содержит много минералов, полифенолов и витаминов, благотворно влияет на организм, помогает избавиться от лишнего веса и нарастить мышечную массу. Также полезным улун будет и для кормящих мам.

"На мой взгляд, это самый безопасный сорт чая. Аллергические реакции на оригинальную продукцию не встречаются, высыпания на коже и зуд появляются, как правило, после употребления подделок", - отметила диетолог.

Она подчеркнула, что улун следует избегать людям с обостренным гастритом и язвенными болезнями органов пищеварения. Киримова посоветовала в таких случаях пить пуэр. Такой чай не повышает кислотность желудка, помогает при изжоге и отравлениях. Однако его следует избегать при повышенной температуре, атеросклерозе, гипертонии, глаукоме, болезнях сердца и сосудов, почек, а также беременным. Также не стоит заваривать пуэр дольше, чем положено по инструкции, иначе напиток окажется слишком крепким, передает "Вечерний Волгоград".

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