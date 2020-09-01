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ООН запросила у Поклонской данные о водоснабжении Крыма

09:56
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Депутат получила ответ от комиссара по правам человека

Наталья Поклонская соберет данные о прекращении подачи Украиной пресной воды в Крым для ООН. Как сообщила замглавы комитета Госдумы по международным делам, Департамент полевых операций ждет от нее дополнительной информации по вопросу доступа к воде на полуострове.
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"Приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на мое обращение по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды… Более того, мне как заместителю председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам предложено сотрудничество с Департаментом полевых операций", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавила, что уже направила запрос главе Республики Крым Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с Организацией Объединенных Наций.

Поклонская еще 1 июня сообщила, что направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Она просила комиссара организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым.

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