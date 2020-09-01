В России за парты сели 17 миллионов школьников

Как проходили линейки?

Цветы, улыбки и немного волнения. В России отмечают День знаний. Для 17 миллионов детей начался учебный год. В этот раз традиционные линейки прошли с ограничениями и при строгом соблюдении санитарных норм. Но главное - праздник состоялся.

Взявшись за руки, они входят в школьный двор. Для первоклассников этот день- самый долгожданный. После продолжительных каникул школы по всей стране открывают свои двери и готовы принимать новых учеников, передает "ТВ Центр".

Первоклассников этой московской школы разделили на две части, чтобы развести потоки детей и родителей. Новый учебный год - это и новые правила безопасности.

В этом году сама погода дарит возможность для праздника. В Москве все торжественные линейки проходят на открытом воздухе. Это не только удобно, но и в первую очередь безопасно для учеников и их родителей.

Как правильно мыть руки, теперь знает даже каждый первоклассник. Повсюду - разметки и антибактериальные лампы. Да и весь учебный процесс теперь будет строиться по новым правилам.

Без масок и перчаток, но со своим "противовирусным" расписанием. По рекомендациям Роспотребнадзора входов в здание школы теперь будет несколько, откроют все эвакуационные, чтобы избежать скопления детей. Школьников будут максимально разводить по сменам. А ещё чаще бывать на свежем воздухе и приучаться к регулярной обработке рук - санитайзеры теперь неотъемлемый атрибут. На входе обязательно будут измерять температуру. К новым правилам привыкают все московские школы. Учеников 2097-й с началом нового учебного года поздравил мэр Сергей Собянин.

Ученики волнуются, но больше волнуются родители. 7 тысяч первоклассников сядут за парты школ во Владивостоке. В Крыму в этом году открылись три новые школы: в Судаке, Евпатории и Симферопольском районе.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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