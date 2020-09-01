Процесс затягивается: Ефремова доставили в Пресненский суд

Последняя информация о деле

В Пресненском суде проходит очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Ожидается, что во вторник наконец начнутся прения сторон, однако процесс затягивается - накануне заседание длилось до позднего вечера, но заслушать все показания свидетелей так и не успели.

Суд продолжает заслушивать свидетеля потерпевшей стороны. Вчерашнее заседание стало рекордным по продолжительности и завершилось ‪в 10 вечера. Но у адвокатов все равно остались вопросы к Светлане Набокиной. Сотрудница кафе, которое расположено недалеко от места ДТП, была готова предоставить суду собственную видеозапись, сделанную в первые минуты после аварии. Но судья видеоматериал к делу не приобщила. Свидетель рассказала, что водителя джипа видела только со спины, без лица. Но это не помешало ей по фигуре, походке и жестам узнать известного актера. Также против Ефремова накануне свидетельствовал мужчина, который одним из первых после столкновения подбежал к его машине, помог водителю выбраться, больше в автомобиле, по его словам, никого не было.

Со стороны защиты вчера выступал долгожданный тайный свидетель, которого так широко анонсировал адвокат Пашаев и которого так долго ждали в суде. И вот мужчина добрался-таки до Москвы из Анапы, заявил, что видел, как Ефремов после ДТП вышел с пассажирского сидения, а вот кто был на водительском месте, разглядеть не смог.

Важная деталь — на представленных видеозаписях все свидетели потерпевших смогли себя обнаружить, а вот свидетели защиты нет. Один из адвокатов родственников погибшего Сергея Захарова даже предложил привлечь их к ответственности за дачу ложных показаний. Но адвокат Ефремова Пашаев усомнился в том, что свидетели потерпевших узнали именно себя.

Сам обвиняемый накануне вел себя нервно, пререкался с адвокатами и судьей. Вину актер не признает и ждет неопровержимых доказательств, что именно он управлял своим автомобилем. Суд продолжает заслушивать свидетелей. Впереди прения сторон.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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