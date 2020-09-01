Белорусская оппозиция объявила о создании новой партии

Чем вызвано это решение?

Белорусская оппозиция заявила о создании новой политической партии, которое получит название "Вместе". Среди главных задач будущего объединения заявлено проведение конституционной реформы. Тем временем президент Лукашенко призвал граждан страны направить энергию в созидательное русло.

Акции протеста, которые оппозиция называет общенациональными и всенародными, сегодня выглядят так. Три десятка пенсионеров в Минске. Еще человек 20 в Гродно. Вместо политических требований - церковные гимны и молитвы о спасении Белоруссии.

Теряя поддержку в обществе, оппозиция вынуждена идти на попятную. Если еще неделю назад о конституционной реформе, которую предлагал Лукашенко, лидеры протестов и слышать не хотели, то сегодня пытаются использовать хотя бы этот повод, чтобы начать переговоры с властью. Но теперь, президент против. Да и многие политологи не понимают - а кто все эти люди?

"Кто и с кем, и о чем должен говорить? И самое главное - а кого представляет координационный совет белорусской оппозиции? И на этот вопрос мне никто не может ответить", - отметил политолог Армен Гаспарян.

Оппозиция, не имеющая харизматичных лидеров и внятной программы, сегодня предлагает создать на базе Координационного совета общественное движение. И уже, как оформленная юридически политсила, добиваться переговоров. Надеясь на поддержку ее требований из-за рубежа.

Сторонники невмешательства в дела государства собрали пикет около посольства Польши в Минске. Главного союзника США в Европе. Варшава сегодня активнее других раскачивает ситуацию в Белоруссии.

Белорусские журналисты провели свое расследование самых громких фейков, которые вбросили в соцсети провокаторы. Например, один из каналов утверждает - Россия стягивает к границе с Белоруссией танки. Это действительно наши танки. Только на Параде победы в Нижнем Тагиле, три года назад. А якобы избитый оппозиционный журналист, которому милиционеры сломали руки - он же, через два дня. Руки целы. Ни единого шрама. Жив - здоров. Весь этот набор способов влиять на людей специалисты уже назвали "телеграм-революцией".

"В телеграм-каналах есть так называемые маяки, которые управляют поведением людей и создают "умную толпу", которая знает, куда идти что надо с собой взять, знает, какие лозунги нужно выкрикивать", - говорит профессор МГИМО Елена Пономарева.

Мощный стимул не идти на поводу провокаторов сегодня появился у белорусских рабочих. Десять крупнейших предприятий вошли в евразийский реестр промышленной продукции. А это гарантированные заказы, сбыт и зарплата.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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