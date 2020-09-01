Трамп допустил скорую революцию в США

Она может начаться если к власти придет Байден, считает Дональд Трамп

Угроза массовых волнений нависла над Лос-Анджелесом. Сторонники движения за права темнокожих вышли на улицы после того, как правоохранители застрелили там велосипедиста. Правда, вооружённого пистолетом и оказавшего сопротивление. Тем временем президент Трамп объявил о создании федерального центра по борьбе с беспорядками. И пригрозил стране революцией в случае победы на выборах Джо Байдена.

Первые кадры с места перестрелки в Лос-Анджелесе. И снова жертвой стал темнокожий мужчина. Он ехал на велосипеде, отказался выполнить требование полицейских и остановиться. Вместо этого бросил транспортное средство, личные вещи и попытался скрыться. Чтобы задержать беглеца, стражи порядка открыли стрельбу, передает "ТВ Центр".

Новости из Калифорнии подогревают протестные настроения и в других штатах. На улицы городов Висконсина, куда во вторник должен прибыть Дональд Трамп, вновь звучали привычные лозунги - нет правосудия, нет мира. Вместо национальных флагов кругом Панафриканская символика. Ещё раньше здесь успели сжечь дотла несколько городских кварталов.

Массовые акции протеста не стихают и в штате Мичиган. Наводить порядок туда прибыли сторонники Трампа. Впрочем, если потребуется, то на помощь готова выступить и Нацгвардия. Президент уже распорядился создать оперативный штаб по борьбе с беспорядками. А заодно отчитался - только за последние несколько дней полиция задержала более 200 человек за участие в протестах. Однако такие методы лишь распаляют настроения протестующих.

Дональд Трамп тем временем вину за беспорядки возлагает на демократов. Его ближайший конкурент Джо Байден, как выразился президент, якобы всегда морально поддерживал вандализм. А в случае победы на выборах и вовсе может спровоцировать революцию в стране.

"Он слабый человек. Его контролируют как марионетку. Это не приведет к снижению напряженности в США, они - радикальные левые силы - просто победят, они возьмут под контроль ваши города, это будет революция", - сказал Трамп.

Уточнять, кто именно дёргает за ниточки и контролирует Байдена, президент не стал. Демократы, в свою очередь, перекладывают ответственность на Трампа. За что именно, очевидно, пока сами не договорились. Когда одни политики обвиняют главу государства в бездействии, другие, наоборот, сетуют на то, что Трамп слишком жестко подавляет протесты. Конгрессмен Адам Шифф инициировал тайное расследование "О реакции правительства на беспорядки".

Анна Пешехонова, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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