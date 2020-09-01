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В Беслане началась вахта памяти по погибшим во время теракта

12:01
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Теракт произошел в 2004 году

В Беслане 1 сентября вспоминают жертв теракта, который произошёл 16 лет назад в средней школе №1. Трёхдневная вахта памяти началась в 9:15 - со школьного звонка. Именно в это время там раздался первый выстрел террористов.
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На место трагедии люди несут цветы и игрушки. А также воду, без которой заложники оставались на протяжении трёх дней. В спортзале, где насильно удерживали людей, около фотографий погибших зажгут свечи.

Напомним, в 2004 году отряд террористов захватил школу во время праздничной линейки. В заложниках оказались больше тысячи человек. 334 погибли, 186 из них - дети. В ходе спецоперации все боевики были ликвидированы.

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