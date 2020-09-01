Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Евы Корячко

Девочке нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Евы Корячко из Омска. Девочка не может ходить - у нее диагностирована остеосаркома с редкой локализацией на голеностопном суставе.

Сейчас уже четвертая стадия заболевания, есть метастазы в легких. Ева прошла два курса химиотерапии, и теперь ей срочно требуется операция по удалению опухоли и установке индивидуального раздвижного эндопротеза. Его уже изготовили в Англии по снимкам Евы и чертежу, который согласовывался с оперирующими хирургами.

Девочку уже госпитализировали в Центр онкологии имени Блохина - у нее хорошие шансы на полноценную жизнь. Вот только стоит эндопротез очень дорого - 1 миллион 650 тысяч рублей. Для семьи из Омска сумма неподъемная, поэтому Еве сейчас очень нужна ваша помощь.

Помочь очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта.

Ева обувается прямо в комнате - обувь чистая, вот уже полгода пятилетняя девочка перемещается только так - по воздуху, на руках родителей, или в инвалидной коляске. Поэтому в Москве, куда приехала на операцию, гуляет и изучает мир из крепких папиных объятий.

Жизнь Евы и ее семьи изменилась в феврале. Началось все с пустяка - девочка возвращалась из детского сада и подвернула ногу. Появилась припухлость. Обратились к врачу, сделали рентген, а дальше, как в калейдоскопе - анализы, обследования, больница и отделение детской онкологии. Диагноз шокировал - остеосаркома в самой тяжелой стадии.

"Когда только уже обнаружили - у нас уже была четвертая стадия. Ребенок у меня инвалид. До этого никаких симптомов вообще не было", - говорит мама Евы, Надежда Корячко.

Когда диагноз подтвердился, Еве назначили химиотерапию. После двух болезненных курсов изменились вкусовые ощущения, почти пропал аппетит. Но сложнее всего девочке было перенести потерю волос.

"С волосами у нас было самое тяжелое. Волосы у нас были густые, ниже талии Очень тяжело, когда они начали лезть, с ней разговаривали наши доктора, потому что постричь наголо я ее не могла, и вот кое как, благодаря докторам, я смогла ее постричь налысо", - рассказала Надежда Корячко.

Родители не узнавали дочь: общительная, жизнерадостная девочка стала замкнутой и серьезной. Курсы химиотерапии дали положительный результат - опухоль сократилась. Теперь Еве нужно провести операцию - удалить пораженный участок кости и поставить дорогостоящий эндопротез, который будет расти вместе с ней. Счет идет на дни. Ведь болезнь уже дала метастазы.

"У Евы очень большие шансы на жизнь. Несмотря на то, что у нее четвертая стадия заболевания, есть метастазы в легких, но у нее единичные очаги, то есть, это не множественные поражения. При единичных очагах выживаемость таких пациентов гораздо выше, и у нее есть большие шансы для того, чтобы жить и радоваться жизни", - рассказала научный сотрудник хирургического отделения 3 ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. БЛОХИНА" Эльмира Сенжапова.

И в этом помочь ей может каждый - прямо сейчас. Стоит имплант более полутора миллионов рублей - такой суммы у родных Евы нет. В их семье сейчас работает только папа, он механик зернотока. А дома в Омске ждут еще двое старших детей.

"Хуже всего, когда ребенок болеет - и не знаешь, чем помочь! Это самое ужасное в жизни вообще: когда ребенок плачет: хочу то, хочу это - а нет возможности", - говорит Надежда Корячко.

А тем более, когда желания такие простые - ходить и перестать терпеть боль. А еще у Евы остается мечта - стать гимнасткой. До болезни она почти садилась на шпагат, а сейчас из-за опухоли ее кость настолько хрупкая, что от любой нагрузки может буквально рассыпаться. Но родители верят, что их дочь снова будет ходить и надеются вернуть Еве детство.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Времени у Евы очень мало, чтобы девочка снова смогла ходить, операцию необходимо провести как можно скорее – поэтому ваша помощь ей нужна прямо сейчас! Помочь очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Евы Корячко, программа 1064

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