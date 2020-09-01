Детям рассказали, как не заболеть на уроках

В Роспотребнадзоре переживают за здоровье школьников

В Роспотребнадзоре подготовили памятку для учащихся, в которой подробно описываются меры профилактики заболеваний во время нахождения в школе.

"Перед выходом в школу проверь в портфеле наличие антисептических салфеток. Антисептические салфетки используй для обработки рук по приходу в школу, а также по мере необходимости (после того как высморкал нос, покашлял или чихнул). Протирай антисептической салфеткой рабочее место перед началом уроков, если пользуешься компьютерной техникой, протирай мышку и клавиатуру", - рекомендуют специалисты.

Также ребятам советуют надевать удобную и подходящую по погоде одежду и не забывать про сменную обувь. Эксперты предупреждают школьников, что нужно быть готовыми к ежедневным измерениям температуры.

Сотрудники Роспотребнадзора просят учеников с пониманием отнестись к обучению в закрепленным за классом кабинете и не контактировать с ребятами из других классов.

Также стоит не забывать о стандартных советах по сохранению здоровья: правильном питании, физической активности и регулярном мытье рук.

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