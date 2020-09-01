Умер экс-солист "Фристайла" Сергей Вязовский

Последние годы он находился в вегетативном состоянии

Бывший участник группы "Фристайл" Сергей Вязовский скончался на 48 году жизни после продолжительной болезни.

Музыкант умер 29 августа в паллиативном отделении клиники в немецком городе Пассау. Похороны пройдут в узком кругу.

В 2015 году у Сергея Вязовского внезапно остановилось сердце. Его реанимировали, но клетки его мозга были разрушены.

"5 лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между Небом и Землей", - говорится на странице дуэта Kristallin в Facebook, которую ведет жена покойного Ирина.

Сергей Вязовский пришел в группу "Фристайл" в 2001 году. В этом году коллектив записал свой девятый альбом "Звездный дождь".

"Прощай, Серега! Всего полгода мы попели вместе, но, к счастью, до конца оставались друзьями. Покойся с миром..." - написал в Facebook бессменный участник "Фристайла" Сергей Кузнецов.

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