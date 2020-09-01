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Принц Гарри рассказал о планах вернуться в Великобританию

10:38
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Внук королевы скучает по родине

Британский принц Гарри признался, что хотел бы иногда возвращаться в родную страну, заниматься там общественной деятельностью, посещать мероприятия и встречаться с семьей. Ранее внук Елизаветы II переехал в Соединенные Штаты вместе со своей супругой-американкой Меган Маркл и маленьким сыном Арчи.
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Гарри признался, что жизнь в Америке ему понравилась, он назвал ее "фантастической". При этом принц расстроился из-за невозможности навестить родных в свете пандемии коронавирусной инфекции.

Внук британской королевы заверил, что в следующем году посетит родину, а заодно и посетит кубок мира по регби. Гарри посетовал, что в США невозможно найти хороший мяч для регби, а британец хотел бы в будущем научить своего сына этому виду спорта, передает Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США незадолго до начала пандемии COVID-19. Супруги рассматривали в качестве места жительства Канаду, но в итоге остановились на Калифорнии – там живет мама Меган и много друзей-актеров.

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Принц Гарри
Принц Гарри
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