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Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион

10:35
  • вторник
  • 01 сентября 2020

За сутки выявлено 4729 новых случаев

За минувшие сутки в России выявлено еще 4729 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в стране достигло 1000048.

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Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 641. Следом идет Санкт-Петербург с 185 зараженными за сутки. В Московской области подтверждено 156 случаев.

За последние сутки в России скончались 123 человека, из них 11 - в Москве. Всего с начала пандемии умерли 17299 человек с коронавирусом.

Вылечились от коронавируса 6318 человек, в том числе в Москве - 1262. Общее число выздоровевших достигло 815705.

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