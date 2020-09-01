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Муцениеце и Прилучный встретились на школьной линейке

10:49
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Их сын пошел во второй класс

Бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный отвели семилетнего сына Тимофея в школу. 
У Муцениеце после развода с Прилучным начались проблемы на работе

Актеры опубликовали в Instagram видео со школьной линейки. Муцениеце показала детей с букетами и аниматора в костюме лисы.

Прилучный, в свою очередь, навел камеру на сына и сказал: "Красавчик". Затем он поцеловал в ушко четырехлетнюю Мию, которую держал на руках. 

Друг друга экс-супруги на камеру не сняли. В последние месяцы они вообще стараются делать вид, будто существуют в параллельных вселенных. Единственное, что их связывает, это дети. 

Примечательно, что за пару часов до начала линейки Муцениеце ходила по квартире с увлажняющей маской на лице, словно готовясь к встрече с бывшим мужем. "Всех с праздником", - написала артистка. 

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в июне. Вскоре после этого стало известно о романе Прилучного со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. 

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Муцениеце и Прилучный встретились на школьной линейке
Муцениеце и Прилучный встретились на школьной линейке
Муцениеце и Прилучный встретились на школьной линейке
Муцениеце и Прилучный встретились на школьной линейке
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