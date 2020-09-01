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Стали известны кандидаты на должность премьер-министра Японии

11:16
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Занять пост хотят генсек кабмина, экс-глава МИД и бывший министр обороны

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга до конца недели планирует официально заявить о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра страны. Предполагается, что сообщение о своем намерении баллотироваться он готовит на среду, о решении Суга объявит в правящей Либерально-демократической партии.

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Также 31 августа с действующим премьер-министром Синдзо Абэ встретился бывший глава Министерства иностранных дел Японии Фумио Кисида, который тоже надеется возглавить правительство страны. "Выдвигаю свою кандидатуру для участия в выборах председателя. Я сделаю все возможное ради страны и народа", - заявил экс-министр.

В качестве третьего кандидата на должность премьера рассматривается бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба, передает ТАСС.

Ранее действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о решении в скором времени оставить занимаемую должность из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что не хотел бы, чтобы болезнь влияла на принимаемые им решения. У Абэ диагностирован язвенный колит. Предполагается, что японский парламент выберет нового главу правительства уже 14 сентября.

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