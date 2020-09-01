Лавров: Белоруссия обойдется без навязчивых посредников

Москва в отношении Минска руководствуется международным правом

Западные страны стремятся навязать свои подходы к урегулированию нынешней ситуации в Белоруссии. В их числе не только соседи республики, но и США с Канадой. Однако Минску посреднические услуги не нужны, уверен глава МИД России Сергей Лавров.

Что касается России, то относительно положения дел в Белоруссии она будет руководствоваться международным правом.

"Мы свою позицию очень четко изложили. Мы будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь. И, конечно, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы, без какого-либо вмешательства извне", - заявил Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

Лавров считает, что Минск нашел оптимальную платформу для диалога между властью и оппозицией. По словам российского министра, это предложенная президентом Белоруссии конституционная реформа.

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