Лавров сравнил современность и времена Второй мировой войны

Министр пришел к выводу, что сейчас опасностей больше

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров сравнил нынешнее время со Второй мировой войной. Дипломат заявил, что в нынешних реалиях опасностей даже больше, хотя сейчас и менее кровопролитный период.

"Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны", - сказал Лавров в ходе выступления в МГИМО.

Министр отнес к значительным рискам террористическую угрозу, возможность распространения оружия массового поражения, а также преступления, связанные с наркобизнесом. Лавров подчеркнул, что из-за запрещенных веществ ежегодно погибает огромное количество человек, передает РИА Новости.

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