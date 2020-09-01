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Лавров сравнил современность и времена Второй мировой войны

10:58
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Министр пришел к выводу, что сейчас опасностей больше

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров сравнил нынешнее время со Второй мировой войной. Дипломат заявил, что в нынешних реалиях опасностей даже больше, хотя сейчас и менее кровопролитный период.
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"Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны", - сказал Лавров в ходе выступления в МГИМО.

Министр отнес к значительным рискам террористическую угрозу, возможность распространения оружия массового поражения, а также преступления, связанные с наркобизнесом. Лавров подчеркнул, что из-за запрещенных веществ ежегодно погибает огромное количество человек, передает РИА Новости.

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