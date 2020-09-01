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Решетова на спортивном мотоцикле нарушила ПДД в Москве

11:34
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Она устроила гонки по ночным улицам

Модель Анастасия Решетова, которая больше месяца отдыхала в Сен-Тропе вместе с сыном, вернулась в Москву и с головой окунулась в прежнюю жизнь. Она снова начала худеть, посетила тренажерный зал и села на свой шикарный мотоцикл. 
Анастасию Решетову заметили на яхте российского миллиардера

Возлюбленная Тимати опубликовала в Instagram видео, на котором она ночью мчится по Москве на мотоцикле. Мотор ревет, волосы развиваются на ветру. Съемку ведет пассажир машины, которая движется рядом с Решетовой. 

"Хоть вспомнила, что это такое. Полная версия потом", - написала Анастасия Решетова. "Скучала по этому", - добавила она на английском языке. 

Судя по опубликованным кадрам, модель нарушила ПДД, проехавшись по выделенной полосе, предназначенной для общественного транспорта. Мотоциклистам и автомобилистам запрещено передвигаться по таким полосам. Нарушителям грозит штраф в размере 3000 рублей. Так что не исключено, что в скором времени Решетовой придет "письмо счастья" от ГИБДД.  

Напомним, что этим летом Тимати и Решетова впервые провели раздельный отпуск. Пока модель отдыхала во Франции, рэпер побывал в Чечне и в Греции. Возлюбленные так долго жили вдали друг от друга, что уже появились слухи об их расставании. Анастасия Решетова их опровергла, показав, как возвращается домой после длительного отдыха. 

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