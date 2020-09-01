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Малышева обругала противников самоизоляции

11:32
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Телеведущая в грубой форме ответила на вопрос о необходимости карантина

Елена Малышева резко отреагировала на вопрос одной из подписчиц о необходимости введенного весной в России режима самоизоляции. Телеведущая вела в Instagram прямой эфир совместно со своим сыном Юрием, который пошел по стопам матери и тоже стал врачом.
Малышева высказалась о смягчении карантина в Москве

Во время трансляции Малышева зачитала один из присланных вопросов. "Дебилы! Зачем тогда режим самоизоляции был в России?" - получили врачи вопрос от подписчицы.

Телеведущая объяснила зрителям, что весной во время вспышки коронавирусной инфекции российские врачи и власти не могли с точностью дать прогноз по дальнейшему развитию ситуации. Из-за этого многие решили перестраховаться и максимально снизить риск заражения COVID-19 для граждан.

"Поэтому дебилы — это те, кто этого не понимает", - резюмировала Малышева.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 25,3 миллионов человек, 848 тысяч из них скончались.

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