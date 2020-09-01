Лукашенко закрыл летний сезон в Белоруссии

Настало время для созидания, считает президент

Жаркое белорусское лето закончилось. Теперь самое время заняться созиданием, уверен президент Белоруссии. Александр Лукашенко в День знаний выступил на линейке в одном из колледжей в Барановичах.

"Жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, и пора направлять энергию в созидательное русло", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал всех учителей в стране сконцентрироваться на профессиональных задачах. Лукашенко пообещал педагогам, что они будут под защитой государства – как было всегда. Белорусский лидер подчеркнул необходимость усилить воспитательную роль образования. По словам Лукашенко, в процессе обучения дети должны становиться настоящими патриотами.

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