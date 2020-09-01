Депардье рассказал об отношениях с российским президентом

Актер часто видит Путина и ни разу не встречал Макрона

Актер Жерар Депардье пообщался с французскими журналистами и признался, что не хочет встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом российский лидер вызывает у артиста лишь положительные эмоции.

"Президента Франции Эммануэля Макрона я никогда не встречал. Он звонил мне два-три раза, но я сказал ему, что не горю желанием общаться с ним. Это не мой мир. Во Франции я не голосовал, я голосовал в России, в российском посольстве", - заявил Депардье.

Актер рассказал, что раз в несколько месяцев встречается с Владимиром Путиным и "много с ним смеется". Француз подчеркнул, что симпатизирует российскому президенту и считает россиян счастливыми людьми.

Депардье добавил, что любит Россию, а также национальную культуру страны, литературу и музыку. При этом он знает далеко не всё о жизни в РФ и понимает, что иногда здесь бывает трудно, передает Canal+.

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