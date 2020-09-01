ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депардье рассказал об отношениях с российским президентом

15:50
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Актер часто видит Путина и ни разу не встречал Макрона

Актер Жерар Депардье пообщался с французскими журналистами и признался, что не хочет встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом российский лидер вызывает у артиста лишь положительные эмоции.
Нетрезвый Депардье признался французским полицейским, что любит Россию

"Президента Франции Эммануэля Макрона я никогда не встречал. Он звонил мне два-три раза, но я сказал ему, что не горю желанием общаться с ним. Это не мой мир. Во Франции я не голосовал, я голосовал в России, в российском посольстве", - заявил Депардье.

Актер рассказал, что раз в несколько месяцев встречается с Владимиром Путиным и "много с ним смеется". Француз подчеркнул, что симпатизирует российскому президенту и считает россиян счастливыми людьми.

Депардье добавил, что любит Россию, а также национальную культуру страны, литературу и музыку. При этом он знает далеко не всё о жизни в РФ и понимает, что иногда здесь бывает трудно, передает Canal+.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин и Жерар Депардье
Владимир Путин и Жерар Депардье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.