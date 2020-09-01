Маск рассказал о трудностях с колонизацией Марса

Дело вовсе не в перелете до Красной планеты

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск определил, что сложнее всего в задумке по колонизации Марса. По его словам, проблема не в том, чтобы доставить людей на другую планету, а в том, как из там разместить.

Маск заявил, что труднейшей задачей является создание самодостаточной базы для постоянного проживания людей. Это очень рискованный проект, в ходе исполнения которого в разы увеличивается вероятность гибели людей.

"Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достигнуть того этапа, когда он будет самодостаточен. Если у нас это получится, то это будет действительно крупным достижением", - считает изобретатель.

В дополнение он отметил, что колонизация другой планеты – дело сложное и опасное, которое не подходит для слабонервных. Однако это интересное приключение, участие в котором смогут принять много людей, передает ТАСС.

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