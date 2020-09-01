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Земле предсказали глобальную климатическую катастрофу

12:08
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Процесс идет по худшему сценарию

Темпы повышения температуры на планете соответствуют худшему из возможных сценариев потепления климата. Скорость таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктики все возрастает. По данным  Межправительственной комиссии по изменению климата, с 90-х годов уровень мирового океана поднялся на 1,8 сантиметра.
При столкновении - глобальная катастрофа: что известно о летящем к Земле астероиде

Последние исследования показали:  если таяние ледников продолжится в том же темпе, уровень океана к концу века поднимется еще на 17 сантиметров. Усилятся наводнения, которые затронут среду обитания 16 миллионов человек.

Ученые утверждают, что сейчас уровень океанов поднимается ежегодно на 4 миллиметра. Человечество может оказаться неподготовленным к рискам, связанным с повышением уровня моря, пишут исследователи в статье, опубликованной на EurekAlert!.

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