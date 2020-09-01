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Наталья Сергунина рассказала о познавательном проекте сервиса Russpass

12:13
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Цикл будет постепенно пополняться

Туристическая платформа Russpass, посвященная истории, архитектуре и культуре столицы, запустила цикл видеороликов о Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, цикл будет постепенно пополняться. Уже сейчас там можно посмотреть семь познавательных роликов на русском и английском языках.

В частности, пользователи платформы Russpass смогут узнать о судьбе Белки и Стрелки, почему полет олимпийского мишки на Олимпиаде-80 мог не состояться, откуда в России появился псевдорусский архитектурный стиль и как в столице передвигали целые дома.

Russpass - цифровая туристическая платформа, которая помогает туристам спланировать путешествие по Москве и другим регионам России.

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