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Собянин провел заседание Антитеррористической комиссии города Москвы

12:06
  • вторник
  • 01 сентября 2020

1 сентября очные занятия начинаются во всех столичных учебных заведениях

В Москве состоялось заседание Антитеррористической комиссии города под председательством мэра Сергея Собянина. Об этом сообщил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

По его данным, более 7,2 тысячи человек будут задействованы в обеспечении безопасности во время проведения мероприятий по празднованию нового учебного года в Москве.

"В целях обеспечения комплексной безопасности в государственных образовательных организациях города Москвы выставлены круглосуточные посты охраны, учреждения оснащены металлодетекторами, кнопками экстренного вызова наряда полиции, камерами внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Территории отдельно стоящих зданий оборудованы целостными периметровыми ограждениями. На функционирующие объекты образования города Москвы разработаны и утверждены паспорта безопасности", - говорится в сообщении.

1 сентября очные занятия начинаются во всех столичных учебных заведениях. Чтобы избежать скопления детей на входе в школу, для каждой параллели классов будет определено индивидуальное время прихода на занятия. Там, где это возможно, откроют дополнительные входы. В рамках подготовки к новому учебному году проведены проверки состояния пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования.

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