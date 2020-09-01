Врач развеяла миф о вреде шаурмы

Просто не надо покупать ее где попало

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила, что шаурма может выступать в качестве полноценного приема пищи, поскольку в ней выдержан баланс белков, жиров и углеводов.

По словам врача, шаурму можно есть на завтрак, обед или ужин, но не стоит делать это ежедневно, чтобы не возникло переизбытка углеводов в организме. В противном случае человек наберет лишний вес.

При этом Нурия Дианова сказала, что в уличных палатках редко соблюдают все санитарно-эпидемиологические нормы при приготовлении шаурмы.

"Перчатки, колпак на голове и мытье рук - и то не спасает. Говорю это как человек, который работал в огромной клинике пищеблока. Приходит очень много пациентов с пищевыми отравлениями, в том числе от такой еды", - цитирует врача "Ридус".

Она рассказала, что зачастую в шаурму добавляют курятину вместе со шкурками и жировыми прослойками. Дианова посоветовала снимать видимый жир с шаурмы. Если на ней есть плесень, то продукт следует выбросить.

По мнению Нурии Диановой, лучше готовить шаурму дома. Запечь мясо в духовке, завернуть его в лаваш и добавить овощей по вкусу. Желательно обойтись без кетчупа, горчицы и соусов, в которых полно сахара. Шаурма, приготовленная своими руками, может стать вкусным и полезным блюдом.

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